صحة الدقهلية تكشف عن خريطة القوافل الطبية لشهر سبتمبر المقبل بمراكز المحافظة

الدقهلية - شريف الديب

قال دكتور شريف مكين، وكيل الوزارة بالدقهلية، إن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر سبتمبر 2022، تأتي ضمن مبارة رئيس الجمهورية حياة كريمة موضحاً أن القوافل تضم مختلف التخصصات الطبية وأن الكشف والعلاج خلالها مجانًا.

وأشار مكين أن الخطة تتضمن إطلاق 6 قوافل طبية تستمر لمدة يومين فى مناطق بلقاس وميت غمر وشربين إضافة إلى مركز بنى عبيد ومدينة جمصة، مؤكداً أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

وستكون أماكن عمل القوافل على النحو التالي، قرية ميت أبوخالد بميت غمر يومى 5، 6 سبتمبر، وقرية الروضة فى بلقاس يومى 9، 10 سبتمب، وقرية رأس الخليج بشربين يومى، 12، 13 سبتمبر، وقرية أبوالمعاطى الباز ببنى عبيد يومى 19، 20 سبتمبر، وقرية 30 بصار فى بلقاس يومى 23، 24 سبتمبر، وأبو نور الدين بجمصة يومى 26، 27 سبتمبر.