شخص يقتل طليقته طعنا بالسكين فى القليوبية بسبب خلافات بينهما

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية بإشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) متوفاة إثر إصابتها بعدة جروح طعنية بالجسم.

بالفحص تبين وجود سابقة خلافات زوجية بين المتوفاة ووزجها السابق "مقيم بذات العنوان"، وحدوث مشادة كلامية بينهما على إثر تلك الخلافات، فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المذكور على المجنى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها وفر هارباً وبسؤال والدة المتوفاة إيدت ما جاء بالفحص وإتهمت المذكور بإرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات زوجية سابقة بينهما، كما تم بإرشاده ضبط (الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.