اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رفع 220 طن مخلفات بحى الطالبية بالجيزة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:57 م
رفع 220 طن مخلفات بحى الطالبية بالجيزة رفع المخلفات
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفع حى الطالبية 220 طن مخلفات من منطقة الإخلاص والأرض العالية بالطالبية، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة الدكتور أشرف تامر غالى، وبالإشتراك مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أكد على أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددًا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تتعامل مع شكاوى المواطنين بشكل فورى وسريع من خلال رصد الشكوى والتعامل معها على أرض الواقع والعمل على حلها بالشكل الأمثل وذلك فى مختلف القطاعات التى تهم المواطن.

ووجه "راشد"، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم.


القمامة

رفع القمامة

مخلفات

تنظيف الشرارع

اخبار الجيزة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

رفع القمامة والمخلفات من شوارع مدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 08:08 م

التنمية المحلية تنشر صور رفع القمامة والمخلفات من شوارع 10 محافظات

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:22 ص

أهالى شبرا الخيمة يناشدون رفع القمامة من شارع أحمد عرابى.. والمحافظ يرد

الجمعة، 13 مايو 2022 06:00 ص

تكثيف جهود رفع القمامة ودهان البلدورات لإظهار الشكل الحضارى لشوارع الشرقية

الخميس، 31 مارس 2022 02:38 م

قارئ يناشد رفع القمامة من محيط شارع السيد البدوى بطنطا.. ورئيس الحى يرد

الأربعاء، 30 مارس 2022 03:30 ص

استجابة لمبادرة اليوم السابع.. رفع القمامة من المحمودية 920 بمحافظة القاهرة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:04 م

"الأيد الشغالة".. رفع القمامة من الوحدة المحلية بكفر غطاطى بمحافظة الجيزة

الإثنين، 07 فبراير 2022 06:14 م

رفع القمامة ونقلها من مقلب أبو سيفين بقرية بردنوها بمركز مطاي المنيا

الإثنين، 24 يناير 2022 03:12 م

إصابة 3 أطفال بمدرسة بالخانكة بسبب اصطدام لودر بسور المدرسة أثناء رفع القمامة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:35 م

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالقليوبية بسبب رفع القمامة

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 11:53 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة