رفع 220 طن مخلفات بحى الطالبية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

رفع حى الطالبية 220 طن مخلفات من منطقة الإخلاص والأرض العالية بالطالبية، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة الدكتور أشرف تامر غالى، وبالإشتراك مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أكد على أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددًا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تتعامل مع شكاوى المواطنين بشكل فورى وسريع من خلال رصد الشكوى والتعامل معها على أرض الواقع والعمل على حلها بالشكل الأمثل وذلك فى مختلف القطاعات التى تهم المواطن.

ووجه "راشد"، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم.