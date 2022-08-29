رئيس كوستاريكا يقدم مشروعا لإضفاء الشرعية على الاستخدام الترفيهي للماريجوانا

أعلن رئيس كوستاريكا، رودريجو تشافيز، أنه سيقدم مبادرة فى نوفمبر المقبل لإضفاء الشرعية على الاستخدام الترفيهى للماريجوانا.

وقالت صحيفة الباييس الكوستاريكية إنه سيتم إعداد مشروع قانون إضفاء الشرعية على الاستخدام الترفيهى للماريجوانا بداية من 1 نوفمبر، مشيرة إلى أنه سيبدأ فترة الجلسات الاستثنائية لاقناع النواب بالمشروع.

اعترف تشافيز، الذى تولى منصبه فى مايو الماضى، أن السماح باستخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية كان قرارًا صعبًا، لكنه دافع عنها بحكم إمكاناتها، مثل إطلاق سراح آلاف الأشخاص المسجونين بسبب جرائم بسيطة أو أخذ إيجارات من الجماعات الإجرامية.

وأضاف الرئيس الكوستاريكى "أعلم أن هناك أشخاصًا طيبين جدًا فى هذا البلد، ولديهم شكوك، ولديهم مخاوف معقولة بشأن تأثير هذا المشروع، ولكن هذا المشروع سيكون له جوانب ايجابية .

ووافقت الجمعية التشريعية لكوستاريكا فى مارس الماضى فى المناقشة الثانية على تقنين الماريجوانا الطبية والقنب الصناعى، الذى روجت له النائبة المستقلة زويلا فوليو، على الرغم من رفض الجماعات المحافظة التى اعتبرتها تهديدًا للعائلات.

ورحب العديد بقرار تقنين استخدام الماريجوانا الطبية، وقال إسحاق أمادور هو والد أحد هؤلاء الأطفال المصابين بالشلل الدماغى. لن تحتاج بعد الآن إلى صنع الدواء فى المنزل، مشيرا إلى أن ابنه يستهلك زيت القنب لعدة سنوات للتخفيف من صرعه.

وأشار أمادور إلى أن تقنين كوستاريكا للماريجوانا خطوة رائعة، حيث أن ابنه الآن سيلجأ إليه للتخفيف من آلامه بشكل طبيعى .

واستخدم حوالى 3500 شخص فى البلاد الماريجوانا الطبية سراً، وبمجرد أن تم تشريعها سيصبح استخدامها قانونيا وهو ما سيقلل من الحد من الاستخدام الخاطئ لها، و من اللحظة التى يوقع فيها الرئيس على القانون، سيتعين على المنتجين التسجيل لدى الدولة وإبلاغ السلطات بأنشطتهم.

يوجد فى العالم أكثر من 20 دولة تسمح بهذا النشاط، والعديد منها فى أمريكا اللاتينية، مثل الأرجنتين وتشيلى وبنما والمكسيك وكولومبيا وغيرها.