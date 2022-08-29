اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف يعلن مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين

الإثنين، 29 أغسطس 2022 03:41 م
رئيس جامعة بنى سويف يعلن مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف- هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، موعد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2022-2023، والذي يبدأ الرابع من سبتمبر المقبل، من خلال جدول زمني لجميع كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وشروط الأمان خاصة مع الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب، وضرورة تقسيمهم على مجموعات للكشف الطبي.

فيما أعلنت الإدارة الطبية بالجامعة عن الجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات، ابتداء من يوم 4 إلى 8 سبتمبر المقبل لكليات الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وفي الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر لكليات العلوم ، وعلوم الأرض، وعلوم الملاحة والفضاء، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعلام، والألسن، والاقتصاد والعلوم سياسية، وفي الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر لكليات التربية، والتربية للطفولة المبكرة، والفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، بينما الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر لكليات التمريض، والسياحة والفنادق، والمعهد الفني للتمريض، والتكنولوجيا والتعليم، والزراعة، والخدمة الاجتماعية، والفترة من 2 إلى 6 أكتوبر لكليات الحقوق والتجارة والآداب، بينما الفترة ما بين 9 إلى 13 أكتوبر للطلاب المتغيبين عن الموعد المحدد للكشف الطبي.

وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية ( الرقم  القومي)، فضلاً عن استمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية،  والالتزام الإجباري بارتداء الكمامات والمسافات الآمنة بين الطلاب قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي.

 

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 مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين

 


رئيس جامعة بنى سويف

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الكشف الطبى للطلاب المستجدين

الكشف الطبى بجامعه بنى سويف



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