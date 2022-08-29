حملات تفتيشية مفاجئة على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمركز بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

قام قطاع تموين جنوب الشرقية، بحملة تفتيشية على المخابز، برئاسه المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع بمركز بلبيس والقرى التابعة له.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأسفرت عن ضبط مخالفات وتحرير محاضر حيال المخالفين وجاءت علي النحو التالي :-



· مخبز بلدى لإنتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم في الرغيف ملك المواطن/ ع .س .ب بمنطقة سعدون بندر بلبيس .



· مخبز بلدى لإنتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار 13 جم في الرغيف ملك المواطن/ ع .ع .م منطقة سعدون بندر بلبيس.



· مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 12 جم في الرغيف ملك المواطن/ ن .أ .ا بمنطقة سعدون بندر بلبيس.



· مخبز بلدى لإنتاجة خبز غير مطابق للمواصفات ملك المواطن/ ن .م .ع بمنطقة سعدون بندر بلبيس.



· مخبز بلدى لإنتاجة خبز غير مطابق للمواصفات ملك المواطن/ م .ن .ع بمنطقة سعدون بندر بلبيس.



· مخبز بلدى ملك المواطن/ أ .م .م عدم نظافة المعجن وأدواته ز .أ .ع بمنطقة سعدون بندر بلبيس.



· مخبز بلدى ملك المواطن/ و .ع .ع لعدم نظافة المعجن و أدواته ولعدم أعطاء بون صرف الخبز للمواطنين بمنطقة سعدون بندر بلبيس.



· مخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ م .إ .م لعدم نظافة المعجن و أدواته وعدم وجود لافتة على واجهة المخبز مدون عليها بيانات المخبز مواعيد التشغيل بالمنظومة الجديدة.



· محضر رقم 8639 جنح بلبيس ضد المواطن/ و .ا .ح صاحب مشروع جمعيتى لصرف المقرارات التموينية المدعمة للمواطنين لعدم أعلانه عن أسعار السلع التموينية المدعمة.



· محضر رقم 8640 جنح بلبيس ضد المواطن/ أ .أ .س صاحب محل بقالة ببندر بلبيس المخالفة عدم أعلان أسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل.



· محضر رقم 8641 جنح بلبيس ضد المواطن/ م .ع .أ صاحب محل بقالة ببندر بلبيس المخالفة عدم أعلان أسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل.





