اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزير الصحة يوجه بسرعة إنجاز مشروعات المنشآت الصحية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير الصحة يوجه بسرعة إنجاز مشروعات المنشآت الصحية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة يوجه بسرعة إنجاز مشروعات المنشآت الصحية المدرجة بـ"حياة كريمة"

تنسيق الجامعات 2022.. ما هى الشروط والقواعد المنظمة للتحويل بين الكليات؟

فاكسيرا: لقاحات الإنفلونزا متوفرة بسعر 190 جنيها للجرعة

التعليم تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بعد تعديل موعد بدء الدراسة

التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

وزير الأوقاف يلتقى سفير مصر بالسودان ويؤكد دور الوزارة فى نشر الفكر الوسطى

الرعاية الصحية: إجراء 13 ألفا و500 عملية جراحية بمستشفيات الهيئة بالإسماعيلية

التعليم العالى توافق على بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بجامعة النهضة

وزيرة التضامن: قريبا إطلاق استراتيجية وطنية للتطوع بقاعدة بيانات موحدة.. صور

وزيرة البيئة: تعاون مصرى إماراتى لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ

 


الصحه

الرى

الكهرباء

التضامن

القوى العامله

الزراعه



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