حصاد الوزارات.. وزير الصحة يوجه بسرعة إنجاز مشروعات المنشآت الصحية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الصحة يوجه بسرعة إنجاز مشروعات المنشآت الصحية المدرجة بـ"حياة كريمة"
تنسيق الجامعات 2022.. ما هى الشروط والقواعد المنظمة للتحويل بين الكليات؟
فاكسيرا: لقاحات الإنفلونزا متوفرة بسعر 190 جنيها للجرعة
التعليم تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بعد تعديل موعد بدء الدراسة
التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس
وزير الأوقاف يلتقى سفير مصر بالسودان ويؤكد دور الوزارة فى نشر الفكر الوسطى
الرعاية الصحية: إجراء 13 ألفا و500 عملية جراحية بمستشفيات الهيئة بالإسماعيلية
التعليم العالى توافق على بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بجامعة النهضة
وزيرة التضامن: قريبا إطلاق استراتيجية وطنية للتطوع بقاعدة بيانات موحدة.. صور
وزيرة البيئة: تعاون مصرى إماراتى لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ
السكة الحديد تلغى عربة الوقاية بجميع القطارات 10 سبتمبر القادم
الرى: 78 ألفا و 327 مخالفة على نهر النيل منذ 2015
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