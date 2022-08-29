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تنسيق الجامعات 2022.. ما موقف الكليات الخاضعة للقبول الإقليمى من التحويلات؟

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:45 ص
تنسيق الجامعات 2022.. ما موقف الكليات الخاضعة للقبول الإقليمى من التحويلات؟ تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب الثانوية العامة للتسجيل، ويتساءل الطلاب عن موقف الكليات التى تخضع للقبول الإقليمى بمرحلة تقليل الاغتراب من التحويلات بين الكليات.
 
وأكد مكتب التنسيق، أن القبول الإقليمي هو اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، يتم التحويل إليها وفقًا للحد الأدنى، على أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من الإدارة التعليمية التى تقع الجامعة فى نطاقها.
 
وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه لا توجد تحويلات ورقية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، مع استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التى أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، وأن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب بشهادة الثانوية العامة.
 
 
 
 

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