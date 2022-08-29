تعطل أكبر حاملة طائرات بريطانية بعد إبحارها لأمريكا بسبب "مشكلة ميكانيكية"

كتبت رباب فتحى

تعطلت أكبر سفينة حربية بريطانية، حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا اليوم بسبب "الأضرار التي لحقت بعمود المروحة" بعد وقت قليل من إبحارها للمشاركة في مهمة فى الولايات المتحدة الأمريكية.



ديلى ميل

وأوضحت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن حاملة الطائرات الأضخم فى بريطانيا وهى السفينة الحديثة نسبيا حيث بدأت العمل قبل 5 سنوات فقط، وتعد الثانية من طاقم حاملات الطائرات التابعة للبحرية الملكية، عانت من "مشكلة ميكانيكية " بالقرب من جزيرة وايت ، وفقًا لمتحدث باسم البحرية الملكية.

ويأتي ذلك بعد أن اضطرت شركة النقل التي تبلغ تكلفتها 3 مليارات جنيه إسترليني بالفعل إلى تأجيل رحيلها يوم الجمعة من قاعدة بورتسموث البحرية في هامبشاير لمدة يوم واحد بسبب مشكلة فنية.

وبحسب ما ورد، فإن السفينة الحربية التي يبلغ وزنها 65000 طن ترسو الآن جنوب شرق جزيرة وايت حيث يتم إجراء تحقيق في المشكلة.

وقال المتحدث باسم البحرية الملكية لشبكة سكاي نيوز: "لا تزال حاملة الطائرات إتش إم إس برينس أوف ويلز في منطقة الساحل الجنوبي لإجراء التحقيقات في مشكلة ميكانيكية ".

في غضون ذلك ، زعم موقع " دفاع المملكة المتحدة " الإخباري على الإنترنت الذي أبلغ عن المشكلة لأول مرة ، أن المشكلة تتعلق على وجه التحديد بالأضرار التي لحقت بعمود المروحة الأيمن.

وذكر، "أخبرني مصدر أنه تم إرسال الغواصين لتحديد الخطأ بعد ملاحظة المشكلات على متن حاملة الطائرات ، وبمجرد عودتهم ، كان الغواصون قلقين بشأن عمود المروحة الأيمن".

وأفاد Navy Lookout موقع إخباري متخصص آخر ، أن حاملة الطائرات تعانى من "خطأ تقني كبير".

واستشهد مرة أخرى بالادعاءات غير المؤكدة التي تفيد بحدوث "ضرر في عمود المروحة الأيمن" ، مضيفًا بالمثل أن "الغواصين كانوا يتفقدون السفينة تحت خط الماء".