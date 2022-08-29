بيطرى الأقصر: لجان مكثفة بالأسواق للتقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر، عن إطلاق لجان طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية فى أعمال التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبقيادة الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية، مكونة من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة سارة باخوم رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة نجوى ربيع رئيس قسم الإبيديميولوجى بإدارة إسنا البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا.

وأوضح مدير بيطرى الأقصر، أنه قامت اللجنة بالمرور على سوق الطيور بمدينة إسنا المقام بمنطقة القرية بإسنا، وقامت اللجنة بتنفيذ أعمال التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور فى مسار الطيور المهاجرة بسوق الطيور بمنطقة القرية بمركز إسنا، بالإضافة إلى سحب عينات من الطيور وجارى إرسالها للمعمل المرجعى للفحص، بالإضافة إلى توعية المواطنين والمواطنات بمبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور والذبح الآمن للطيور لتفادى التعرض للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، وتوعيتهم بطرق الوقاية من مرض إنفلونزا الطيور، وذلك حرصاً وحفاظاً على الثروة الداجنة وتحقيقا للتنمية المستدامة بها.

وفى نفس السياق قامت لجنة من الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، جولة للمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة أبو قليعي فى أرمنت غرب المحافظة، تزامناً مع انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، واستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم.

وتكونت اللجنة من، الدكتور محمد محمود محمد رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد ورئيس اللجنة، والدكتور كيرلس لطفى رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة أرمنت البيطرية، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الماشية بأرمنت بمنطقة أبو قليعي بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية المواطنين من مربي وتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حماية لها من هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.



أعمال التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور بإسنا



أعمال التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور



التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور



توعية السيدات حول انفلونزا الطيور بسوق اسنا