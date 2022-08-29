اليوم السابع: الرئيس يوجه بتوفير الدعم للبرامج الوطنية الخاصة بالعمل المناخى

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، منها توجيه الرئيس السيسى بتوفير الدعم للبرامج الوطنية الخاصة بالعمل المناخى.

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بتوجيهات رئاسية.. «كلنا واحد» فى خدمة المواطنين.. «الداخلية» تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين ورسم البسمة على الوجوه تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى.. توفير مستلزمات المدارس بتخفيض 30 %.. توزيع 32 ألف حقيبة مدرسية بالمجان.. واستضافة براعم بشائر الخير



الانتهاء من كل المشاريع بنسبة 98%.. «حياة كريمة» تغير وجه قرى المنوفية وتحول «شما» إلى قرية نموذجية

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«المالية»: 100 مليار جنيه فائضا أوليا و50 %خفضا فى عجز الموازنة.. مصر تحقق انضباطا ماليا.. و5 ملايين مواطن يحصلون على دعم نقدى بجانب دعم السلع التموينية



وزير الاتصالات يبحث استفادة المصريين بالخارج من منصة مصر الرقمية

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اليوم ختام التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية الجديدة



فى إطار التحضيرات لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.. وزيرة البيئة: تفعيل دور القطاع الخاص وتعاون مصرى إماراتى لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة

صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا جديدا لتنمية العمل التطوعى والتوعية بأضرار تعاطى المخدرات.. 150 طالبا وطالبة من كليات جامعة حلوان ينضمون لمتطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. وعدد المتطوعين يصل لـ32 ألفا على مستوى المحافظات





