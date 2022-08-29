اليوم السابع
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اليمين الإيطالي لا يزال متقدما في نوايا التصويت وحزب ميلوني يحتفظ بالصدارة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:50 م
اليمين الإيطالي لا يزال متقدما في نوايا التصويت وحزب ميلوني يحتفظ بالصدارة ايطاليا
فاطمة شوقى

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أظهر أحدث استطلاع للرأي مواصلة ائتلاف يمين الوسط في إيطاليا التقدم فى نوايا تصويت الناخبين فى انتخابات 25 سبتمبر البرلمانية المبكرة، بينما لا يزال حزب جورجا ميلونى اليمينى (إخوة إيطاليا) على رأس القائمة على مستوى الأحزاب يليه الحزب الديمقراطى فى ائتلاف يسار الوسط بفارق 1.4 نقطة.

 

وحسب الاستطلاع الذى أجراه معهد Quorum / YouTrend، أعرب 48.5% من الفئة المستطلعة عن الرغبة فى التصويت لأحزاب يمين الوسط. وبالتفصيل، يأتى حزب ميلونى على رأس قائمة هذه الأحزاب بنسبة 24.1%، يليه حزب (الرابطة) بقيادة ماتيو سالفينى بنسبة 13.8 وحزب (فورتسا إيتاليا) بزعامة سيلفيو برلسكونى بنسبة 8.7%، وفقا لوكالة آكى الايطالية

 

وبناء على الاستطلاع، ينال تحالف يسار الوسط نسبة 29.5% من الأصوات، الذى يقوده الحزب الديمقراطى (22.7%) ويشمل الخضر-اليسار الايطالى (3.2%) وأوروبا+ (2.9%) و(الالتزام المدني) بزعامة وزير الخارجية المنشق عن حركة خمس نجوم، لويجى دى مايو، بنسبة 0.7%.

 

ويخوض منشقون عن الحزب الديمقراطى الانتخابات فى قائمة منفصلة وكذلك حركة خمس نجوم. ويشير الاستطلاع إلى أن الحركة ستنال 11.1% من أصوات الناخبين. أما تحالف القائدين السابقين فى الحزب الديمقراطي، ماتيو رينزى (حزب إيطاليا حية) وكارلو كاليندا (حزب التحرك)، المحسوب على الوسط، فسينال 5.3%.

 

وكانت صحيفة الموندو الاسبانية قالت أن جميع استطلاعات الرأى الخاصة بالانتخابات الإيطالية المقررة فى سبتمبر المقبل تصب فى مصلحة تحالف التشكيلات اليمينية من إخوة إيطاليا وليجا وفورزا إيطاليا، والتى سيترأسها جيورجيا ميلونى، مع 48.2 % من التصويت .

 

فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، أرادت ميلونى قيادة حملتها الانتخابية بالتركيز على الانتعاش الاقتصادى، خاصة بعد حالة عدم اليقين التى راودت الكثيرين منذ سقوط رئيس الوزراء دراجى، الذى كان من المفترض أنه شخص موثوق به للمستثمرين وقالت "أنا حذرة للغاية".

 

وقالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إنه هناك حالة ترقب للانتخابات الإيطالية المقررة فى 25 سبتمبر، والصراع بين إخوة إيطاليا اليمينى المتطرف بزعامة جيورجيا ميلونى والحزب الديمقراطى بزعامة انريكو ليتا، حيث أن الحزبين حصلا على حوالى 24% من الأصوات.

 

 

 


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