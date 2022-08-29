المعمل المركزي لتحليل مياه الشرب بالشرقية يضم أحدث الأجهزة لقياس جودة المياه

الشرقية - إيمان مهنى

المعامل المركزية لتحاليل مياه الشرب بالشرقية، واحدة من أهم معامل تحاليل المياه بين المحافظات، مجهزة بأحدث التجهيزات فهى للعام التاسع على التوالى تحصل على شهادة الايزو، لعملها بدقة لقياس جودة مياه الشرب والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المصرية والدولية.

وأجرى اليوم السابع جولة داخل المعمل، حيث يضم 4 معامل داخلية تشمل المعمل غير العضوى والمسئول عن قياس كل المركبات غير العضوية فى المياه والمعمل العضوى والذى يقوم بقياس كل المركبات العضوية فى المياه والمعمل الميكروبيولوجى والذى يقوم بإجراء التحاليل المكروبيولوجية للتأكد من خلو مياه الشرب من الملوثات البكتيرية المؤدية للأمراض، والمعمل الباراسيتولوجى والبيولوجى والذى يقوم بفحص الطفيليات وبويضات الديدان المسببة للأمراض وذلك للوقوف على جودة المياه فى مراحلها المختلفة.

ويقول محمد صبرى مدير معمل مياه الشرب، حصلنا على الشهادة الأيزو 17025 للعام التاسع على التوالى، وهى نتائج عمل دؤوب ودقيق، حيث إننا اجتزنا 37 اختبارا بتفوق للحصول على الشهادة، فنحن نعمل بأحداث الأساليب والطرق العلمية باستخدام أجهزة حديثة، إلى جانب أننا فى تطوير مستمر للكوادر البشرية وكذلك الأجهزة المستخدمة، فبالإضافة للعامل العضوية وغير العضوية والبكترولوجى ونجهز لمعمل الباراسيتولوجى وهو سيكون الأول على مستوى الجمهورية، لقياس الكائنات الدقيقة ذى البروتوزوا والطحالب والاكانساميبا فى المياه.

وأكد أن مياه الشرب بالشرقية جيدة ومطابقة للمواصفات، فنحن نقوم نعمل مراقبة لمحطات الشرب وقياس جودة المياه، بالإضافة إلى اننا نتعامل مع شكوى مواطنين بكل جديدة، عبر الخط الساخن 125، حيث يتم الاستجابة لأى شكوى وسحب العينات وتحليلها للتأكد من جودتها، ومتابعة الشكوى والرد خلال 24 ساعة، لافتا إلى أن اكثر الشكاوى من المواطنين هى العكارة، والتى تكون بسبب غسيل المحطات وهى سرعان ما تزول بعد ساعة على الأقل وتعود المياه لطبيعتها، كما من بين الشكاوى عكارة فى نهاية الشبكات، فيتم التعاون مع المكتب الفنى لرئيس الشركة وإدارة التشغيل والصيانة وإدارة الفرع التابع له المشكلة لربط نهاية الخط ببدايته أو تركيب حنفية حريق لحل مشكلة.

وتابع أن المعمل مكون من 6 معامل رئيسة، العينات يتم تحليلها وتحديد نسب المواد فيها مثل المنجيز والحديد كمواد غير عضوية أو قياس نسب ملوثات العضوية أو بكتيريا ومعمل لفت أن المعمل فى تطوير للأجهزة مستمر، نحن ننتظر توريد جهازين HPLC وTOC وهم موديل 2022 لقياس الملوثات العضويه الموجوده فى مياه الشرب اذا وجدت.

وتابع اننا نقدم الخدمية المجتمعية من خلال استقبال طلاب العلوم والصيدلية والزراعة لتدريب وكذلك توفير العينات بأجر لشركات والمنشآت الخاصة.

من جانبه، قال المهندس كمال عامر حلاوة رئيس شركة مياة الشرب بالشرقية، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 26 محطة مياه وصرف صحى حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و11 محطة معالجة للصرف الصحى وكذلك المعمل المركزى لمياه الشرب بمدينة الزقازيق والحاصل على تجديد شهادة " الأيزو 17052 " بمعرفة المجلس الوطنى للاعتماد (ايجاك).



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