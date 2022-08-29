المشدد 7 سنوات والعزل لمحصل كهرباء اختلس قيمة تحصيل الفواتير بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل محمد بعيص، والمستشار أحمد محمود دعبس، والمستشار جمال عبد الناصر سالم، وسكرتير المحكمة ماجد سعد إبراهيم، بالسجن المشدد 7 سنوات غيابيا للمتهم "م.ص.ر" محصل كهرباء، وعزله من الوظيفة العامة، ورد مبلغ أربعة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثين جنيهًا، وتغريمه نفس قيمة المبلغ وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باختلاس مال عام.

تعود القضية المقيدة، برقم 17332 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، بقيام المتهم باختلاس مال عام من جهة عمله.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، قيام المتهم "م.ص.ر" محصل كهرباء، بصفته موظفًا عامًا ومن مأموري التحصيل بإدرات الساحل الشمالي بشركة كهرباء الإسكندرية، اختلس مبلغ (35336,8 جنية)، أربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثين جنية وثماني قرشًا، والمملوكين للشركة محل عمله وهي قيمة فواتير استهلاك التيار الكهربائي للمشتركين، وقام بتحصليها لنفسه دون أن يوردها للشركة، وبجرد العهدة خاصته تبين اختلاسه المبلغ عالية، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.