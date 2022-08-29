المتهم الأول بسرقة رجل أعمال بالقاهرة: استعنت بـ7 أصدقاء للاستيلاء على أمواله

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرئيسى فى واقعة سرقة مالك شركة مقيم بمنطقة حلوان، اعترف بارتكابه الواقعة، واستعان ب7 آخرين مستغلا معرفة المجنى عليه به بعد أن طالبة بشراء موتوسكل مائى، وأقنعه بقدرته على شرائه له بسعر مناسب، وحدد موعد لمقابلته ويوم الواقعة استأجر سيارة ملاكى وميكروباص واستوقف المجنى عليه فى الطريق وفروا هاربين.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كان رجال مباحث القاهرة، نجحوا في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من مالك شركة بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة مقيم بدائرة القسم قرر بتعرفه على أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وإتفق معه على شراء دراجة مائية "جيت سكى" مقابل مبلغ مالى ولدى حضوره إلى المكان المتفق عليه لإتمام عملية الشراء فوجئ بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة "ملاكى" وأخرى أجرة "ميكروباص" بإستيقافه وسرقة المبلغ المالى ، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة عدد 8 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالى وسيارة ملاكى وميكروباص المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.