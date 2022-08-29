الكنيسة تصلى قداس ذكرى السنة الأولى لرحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

كتب محمد الأحمدى

صلى الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، صباح اليوم، قداس ذكرى الميلاد السنوى الأول للأنبا بطرس أسقف الإيبارشية السابق، وذلك فى كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية).

وشارك فى صلوات القداس عددًا من آباء كهنة الإيبارشية، وبعض الآباء الرهبان من دير الشهيد مار مينا بمريوط، وعدد كبير من الشعب، والقى نيافته كلمة روحية عن حياة الأنبا بطرس.

جدير بالذكر، أن الأنبا بطرس ولد في 14 أغسطس 1947 في قنا، وحصل على بكالوريوس كلية المعلمين بأسيوط، وهو الشقيق الأكبرلنيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها، إيطاليا، وسيم قساً في 3 يناير 2000م. سيم أسقفاً عاماً في 7 يونيو 2009، وذلك بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، وكان مشرفًا ومسئولاً قبلًا وهو في دير مارمينا بمريوط عن بيت الخلوة، مع القس ديسقوروس آفامينا.



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