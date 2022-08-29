الكشف الطبي على 700 مواطن فى القافلة الطبية المجانية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

يتابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جهود مديرية الصحة والسكان بالمحافظة في توفير الرعاية الطبية المجانية للأُسر الأكثر احتياجًا و المناطق النائية.

حيث نظمت مديرية الصحة و السكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب صبري و التي تستهدف أهالي قرية أم عزام التابعة لمركز و مدينة القصاصين، و قامت القافلة الطبية بالكشف على 700 مواطن في أول أيام القافلة حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق 29أغسطس 2022 ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة و السكان في جميع التخصصات بالقُرى و النجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، و ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تابع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم القافلة الطبية بمركز شباب صبري و التي تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال و الباطنة و المسالك البولية و النساء و تنظيم الأسرة و الجراحة، و عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط و السكر و معمل للدم و صيدلية تضم 80 صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي و التوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا و التسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف و العلاج و الإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض و ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

و أشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 220 مواطن بعيادة الباطنة و 84 مواطن بالجراحة و 45 سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 49 سيدة بالاضافة إلى استقبال 190 حالة بعيادة الأطفال و في عيادة المسالك تم استقبال 80 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط و السكر 33 حالة.

على أن تستمر القافلة الطبية بمركز شباب صبري قرية أم عزام بمركز و مدينة القصاصين في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري؛ و ذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.