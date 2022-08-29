القوات الجوية الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين "سو - 25" وتدمر عدة مواقع عسكرية

موسكو (أ ش أ)

أسقطت القوات الجوية الروسية طائرتين من طراز "سو- 25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية فى مقاطعتى "زابوروجيا" و"دونيتسك" خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الاثنين، أن "الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت 6 مستودعات لأسلحة الجيش الأوكراني في يوم واحد".. مضيفة أن "الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية تواصل استهداف المنشآت العسكرية في أراضي أوكرانيا، حيث دمرنا ستة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق فوديانسكوي وكراماتورسك ودوبروفولي وزفانوفكا، وكذلك في منطقة أولكساندريفكا ومنطقة خاركوف ومنطقة بيلوسوفو في ضواحي خيرسون".

وأشارت إلى أن تسعة مراكز قيادة للجيش الأوكراني في دونيتسك ونيكولايف وزابوروجيا تعرضت للقصف الروسي، وذلك بجانب 52 وحدة مدفعية وقوات بشرية وعتاد عسكري في 142 منطقة أخرى.

وأكدت الوزارة - في بيانها - "تصفية أكثر من 130 مسلحا من التشكيلات الأوكرانية، وتدمير 20 وحدة من المعدات العسكرية وأكثر من 3000 صاروخ لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة".