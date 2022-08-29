الشباب والرياضة ببني سويف تنظم رحلة خلوية بمشاركة 40 عنصرا من فرق الجوالة

بنى سويف- هانى فتحى

نظمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، رحلة خلوية لفرق الجوالة، وذلك ضمن البرامج الكشفية، والتي شارك فيها 40 من فرق الجوالة بمراكز الشباب "تزمنت الشرقية ، مدينة الواسطى، الشنطور ،المدينة شرق النيل"، وفي حضور رحاب صلاح مدير إدارة الشباب بالمديرية، ومعتز حسن رئيس اللجنة التنسيقية.

وأوضح مصطفى إبراهيم مديرعام الشباب والرياضة، أن الرحلة بدأت من أمام مبنى المديرية حتى مركز شباب بياض العرب شرق النيل،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الإسعاف والمرور، لتأمين خط سير الرحلة،التي تستهدف تدريب عناصر الكشافة على التحمل والصبر والاعتماد على النفس وتطوير القدرات البدنية والنفسية واكتساب الخبرات العلمية والمهارات الكشفية، فضلا عن التعرف على المعالم والتضاريس الجغرافية والمعالم الثقافية والاجتماعية في نطاق خط سير الرحلة، التي تم تنظيمها تحت إشراف إدارة الشباب وبالتعاون مع الادارات الفرعية ومراكز الشباب واللجنة التنسيقية.