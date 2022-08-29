اليوم السابع
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السجن عاما لراعي أغنام تعدى على طالبة داخل المواصلات العامة بالإسكندرية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 03:08 م
السجن عاما لراعي أغنام تعدى على طالبة داخل المواصلات العامة بالإسكندرية جنايات الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية والمستشار وائل محمد بعيص، والمستشار أحمد محمود دعبس، والمستشار جمال عبد الناصر سالم، وسكرتير المحكمة ماجد سعد إبراهيم بالسجن سنة للمتهم " غ.ع.س" لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها " ر.ع.ر"، داخل المواصلات العامة.

 

تعود القضية المقيدة برقم، 5959 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، ببلاغ من المجنى عليها، يفيد بقيام المتهم بالتعدى عليها داخل سيارة ميكروباص بدائرة القسم.

 

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه حال استقلال المجنى عليها " ر.ع.ر" طالبة سيارة ميكروباص، وعقب جلوس المتهم " غ.ع.س " راعى غنم بالمقعد الخلفى للمجنى عليها، تعدى عليها فاستغاثت بالركاب، وتم ضبطه واصطحابه إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.

 


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عقوبة التحرش

مواصلات عامة

محكمة جنايات الإسكندرية

المستشار محمد احمد سنجر

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