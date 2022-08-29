الرى: سقوط أمطار غداً على مناطق بجنوب الصعيد

كتبت ــ أسماء نصار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية و الرى ، وخرائط الأمطار على مصر إلى سقوط أمطار اليوم على مناطق من جنوب البحر الأحمر ووسط الصعيد تصل إلى 1 مم، فيما تتعرض مناطق من جنوب الصعير إلى سقوط أمطار تصل إلى 1 مم غداً الثلاثاء.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهرو التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

جدير بالذكر، أن البيانات التى تصدر عن المركز تمثل إشارات لمهندسى الإدارات لاستقبال مياه الأمطار، بأى كمية ليتمكن مهندسو الوزارة بمحافظات الجمهورية من متابعة أعمالهم بشكل أكثر واقعية، علما بأنه يتم متابعة التحديث فى الخرائط والتحقيق و التدقيق بشكل يومي نظرا للتغيرات السريعة فى العوامل المناخية.