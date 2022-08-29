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الجيزة تكرم 15 طفلا من دار الفسطاط لاجتيازهم برنامج مهارات النشء

الإثنين، 29 أغسطس 2022 10:04 م
الجيزة تكرم 15 طفلا من دار الفسطاط لاجتيازهم برنامج مهارات النشء تكريم الأطفال
كتبت - مرام محمد

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نظمت محافظة الجيزة من خلال إدارة الأمومة والطفولة برئاسة هبة الله عطا بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة اللواء عبدالرحمن شلش، برنامج "مشواري" بدار الفسطاط لرعاية الأيتام، وذلك في إطار دورها نحو تبنى وتنفيذ برامج تنمية المهارات المختلفة الأطفال بدور الرعاية، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

 

ويهدف البرنامج إلى التدريب على المهارات الحياتية للنشء من عمر 10 وحتى 14 عاما لمدة ثلاثة أيام تضمنت أنشطة تفاعلية لمهارات التواصل و التفكير الإبداعي والعمل الجماعي ومهارات التعلم والمثابرة وتحديد الأهداف.

 

وشهد البرنامج تكريم 15 طفلا من أطفال الدار لاجتيازهم التدريب بالإضافة إلى تكريم عدد من السيدات لاجتيازهن دورة تفصيل وخياطة نظمتها المؤسسة وقد تم عرض أعمالهم خلال اليوم وحرص حى العمرانية على توزيع الهدايا على أبناء الدار والمشاركين فى الفاعلية.

 

كما شهدت فعاليات اليوم استعراضا لتجربة زراعة الأسطح التى نفذها أطفال الدار فى إطار تبنى الدولة لمبادرات وتجارب التنمية المستدامة وتغير المناخ.

 

حضر الفاعلية سمير عويضة رئيس حى العمرانية، وهبة عطا مدير الأمومة والطفولة بالمحافظة، ورحاب عبدالحليم مدير الأمومة والطفولة بالعمرانية ومجلس إدارة جمعية الفسطاط.

التكريم
التكريم

 

تكريم الطلاب
تكريم الطلاب

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 


برنامج مهارات النشء

برنامج مشواري

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