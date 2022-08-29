البحث عن جثة طفلة غرقت في البحر اليوسيفى بدير خواس المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تكثف قوات الإنقاذ النهرى، جهود البحث عن جثة طفلة غرقت في البحر اليوسفي بقرية بني حرام، في مركز ديرمواس بجنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن غرق "صفاء-خ" 5 سنوات، في المجري المائي للبحر اليوسفي أمام قرية بني حرام، وتبين أن تيار المياه جرفها أثناء اللعب واللهو والاستحمام، وتولت قوات الإنقاذ النهري جهود البحث عن الجثة لانتشالها.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يتضمن تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة مجهولة لذكر في العقد الرابع من العمر، كانت طافية بالمجري المائي لترعة الإبراهيمية أمام عزبة أبوسويلم التابعة لقرية البرجاية، في ظروف غامضة، وتم نقلها لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة التي قررت إنتداب الطب الشرعي ومفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها وهل توجد شبهة جنائية طبية أم لا، كما قررت النيابة إتخاذ إجراءات النشر عن الجثة للتوصل للأهلية، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.