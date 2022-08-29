اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: أكثر من 5 آلاف مركز لتقديم خدمات تنظيم الأسرى

الإثنين، 29 أغسطس 2022 10:19 م
الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: أكثر من 5 آلاف مركز لتقديم خدمات تنظيم الأسرى طلعت عبد القوى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وبالتالى فإن هناك فلسفة جديدة للتعامل مع القضية السكانية، حيث كان فى السابق يتم التركيز على تنظيم الأسرة والآن يتم التركيز على تنمية الأسرة.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن مشروع تنمية الأسرة المصرية يقوم على عدد من المحاور أولها تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لأن هناك علاقة وثيقة بين عمل المرأة وتنظيمها لأسرتها لأن المرأة غير العاملة تنجب كثيرا.

وأوضح تنمية الأسرة المصرية أن نسبة تشغيل المرأة فى مصر 24 %، وبالتالى نتجه لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، لافتا إلى أن المحور الثانى توفير خدمات تنظيم أسرة ذات جودة ونبحث عن المناطق الأكثر احتياجا، حيث أن هناك أكثر من 5 آلاف مركز لتقديم خدمات تنظيم الأسرى ويساهم بأكثر من 80 % من خدمات تنظيم الأسرة.

 


الزياده السكانيه

تنظيم الاسره

طلعت عبد القوى

مصر

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة