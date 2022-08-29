اليوم السابع
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إصابة طفل سقط من شرفة شقة سكنية بإحدى العقارات ببنى سويف

الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:41 ص
إصابة طفل سقط من شرفة شقة سكنية بإحدى العقارات ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب طفل عمره 5 سنوات إثر سقوطه من شرفة شقة سكنية بالطابق الرابع بأحد العقارات بمدينة بني سويف، ونقل إلي المستشفي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بسقوط طفل عمره 5 سنوات من شرفة شقة سكنية  لاسرته الكائن في الطابق الرابع بأحد العقارات  بمدينة بني سويف وإصابته بإصابات بالغة.
 
 
واستقبل  قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي "م.ا "5  أعوام  مصابة بإصابات مختلفة  وجار إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للوقوف على مدى إصابته، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.
 
 
 

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