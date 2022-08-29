إصابة سائق توك توك على يد عامل بجرح قطعي بالرقبة في قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، إصابة سائق توك توك على يد عامل بمخبز، بجرح قطعي بالرقبة باستخدام قطعة زجاج مكسورة، خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب الخلاف على أولوية المرور بالشارع، وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، باستقبال سائق توك توك مصاب بجرح قطعي بالرقبة ادعاء مشاجرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة قليوب لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "م أ ح"، 17 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، بجرح قطعي بالرقبة، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين "س م م"، 32 سنة، عامل بمخبز، ومقيم دائرة قسم شرطة قليوب، بسبب الخلاف على أولوية المرور بأحد الشوارع دائرة القسم، وتعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام قطعة زجاج مكسورة.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق.