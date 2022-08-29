إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحلة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة والمهندس سامى حاتم مدير بناء وتنمية القرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

حيث تم إزالة 12حالة تعد على الأرض الزراعية فى المهد بمساحة 8 قيراط، كما تم إزالة عدد 8 حالات تعد على أملاك الدولة باجمالى مساحة 850 مترا مربعا.

وأضاف رئيس المدينة بأنه تم إزالة 12 حالة تعد على الأرض الزراعية فى المهد عبارة عن سملات وقواعد خرسانية ومبانى بلوك وفرش خرسانى على مساحة 8 قيراط بالوحدات المحلية لقرى ميت الليث هاشم ومحلة حسن وبشبيش والجابرية والعامرية.

وفى إطار أعمال الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة (المرحلة الأولى) تم إزالة 8 حالات تعدى على صرف غرب بحرى زفتى باجمالى مساحة 850 مترا مربعا.

وأضاف إلى أنه تم مصادرة مواد البناء وايقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.