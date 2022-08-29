إزالة 16 حالة تعد على مساحة 4241 مترا ضمن الموجة الـ20 بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو الرى ضمن الموجه الـ 20 والتى يتم تنظيمها طبقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتستمر حتى 27 أكتوبر القادم.

وتهدف هذه الحملات للمساهمة فى تحقيق المستهدف لإسترداد حق الدولة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان ، وهو الذى توازى مع قيام المحليات بتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول.

وفى هذا الإطار نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة سيد مدنى، حملة مكبرة إستهدفت إزالة 16 حالة تعدى بنطاق حى الصداقة الجديد بمساحة 4241 م2 حيث شارك فى أعمال الحملة القوات الأمنية بقيادة اللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن ، والمقدم أحمد زكى مأمور قسم ثان ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، فضلاً عن العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وشملت أعمال الإزالة تنفيذ 6 حالات تم صدور قرارات إزالة سابقة لها بمساحة 1091 م2 ، وأثناء تنفيذ فعاليات الحملة تبين وجود 10 حالات تعدى أخرى تم رصدها بمساحة 3150 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ، كما تم إزالة 3 أعمدة كهرباء عشوائية.

وفى نفس السياق أوضح سيد مدنى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان واصلت الوحدة المحلية أيضاً تنفيذ أعمال رفع الإشغالات وذلك بمحل بدون ترخيص بمنطقة الرضوانية بنطاق حى جنوب، وإتخاذ إجراء محضر لفض الشمع ضد صاحب المحل لمخالفته قرار الغلق ، كما تم رفع حالة إشغال طريق بمطلع كلية الدراسات الإسلامية ، وكذا رفع أثاث قديم ، وتم مصادرة 15 قطعة أثاث من الشارع ، وقيام مركبة اللودر برفع الرتش والقمامة وفتح الشارع بشكل كامل دون أى إشغال.

وأشار ، إلى أن ذلك توازى مع شن حملة أخرى لرفع الإشغالات بنطاق حى غرب بالشارع الجديد وميدان الزلابية والكورنيش مما أسفر عن رفع 157 حالة إشغال ، وتحرير 11 محضر إشغال طريق وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى ، كما تم إزالة حالة تعدى بمنطقة حوض السويقة بمسطح 250 م2 ، وكذا إزالة مخزن مخالف بمسطح 200 م2 بميدان الزلابية وذلك وسط مشاركة لرئيس الحى والفنيين وشرطة المرافق.