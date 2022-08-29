إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة مقر إدارة شباب شبين القناطر وبعض المراكز الواقعة بنطاق إدارة شباب طوخ وشبين القناطر.

تمت متابعة مقر إدارة شباب شبين القناطر وتبين حسن وجدية العمل بالإدارة والتزام العاملين بالحضور، كما تم متابعة مركز شباب الدير والشيخة سالمة والأحراز ومدينة شبين والقناطر وكفر الصهبي وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، كما شملت المتابعة مركز شباب مشتهر ومنشية مشتهر وميت كنانة وتبين أنها مفتوحة في ظل غياب بعض العاملين بها.

أما مركز شباب كفر طحوريا مفتوح بدون عاملين، وعرب الغديري مغلق في أوقات العمل الرسمية، كما تم متابعة حمامات السباحة في مركز شباب الأحراز ومدينة شبين القناطر، وتم التنبيه على الاهتمام بالأمن والسلامة واشتراطات وزارة الصحة حفاظا على المترددين على تلك الحمامات.

كما أمر "الصبروط"، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مع استمرار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.