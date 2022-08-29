إجمالي قيمة الإنتاج التام 201.8 مليار جنيه عام 2019 ـ 2020

كتب: مدحت عادل

رصدت النشرة السنوية للإنتاج الفعلي والطاقة العاطلة والمخزون من الإنتاج التام على مستـوى الأنشطـة الصناعية بمنشـآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2019/2020، مجموعة من المؤشرات الهامة موزعة وفقا لما يلي:

بلغ إجمالي قيمة الطاقة العاطلة 10.1 ملـيار جنيه عام 2019/2020 مقـابـل 9.7 مليار جنـيـه عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع 3.8٪، ويرجع ذلك الى وجود نقص في الخامات وصعوبات في التسويق.

وبلغت نسبة الـطاقة العاطلة في صناعة المنتجات الغذائية 32.3٪ عام 2019/2020، يليها صناعة المنتجات المـواد والمنتجـات الكيميائية بنسبة 23.6% من إجمالي قيمة الطاقة العاطلة.

بلغ إجمالي قيمة الإنتاج التام بسعر البـيع 201.8 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابــل 254.1 مليـار جنيه عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 20.6٪، وذلك بسبب انتقال بعض الشركات من احكام قانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الاعمال العام الى أحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 مثل صناعة منتجات التبغ، وانخفاض الإنتاج لبعض الأنشطة الصناعية عن العام السابق مثــــل (صناعة الفلزات القاعدية حيث بلغت نسبتها 6.0٪ من أجمالي قيمة الإنتاج التام بسعر البيع) في بعض شركات القطاع العام/الأعمال العام.

بلغ إجمالي قيمة المخـزون مـن الانتاج التام آخر العام 14.6 مليـار جنيه عـام 2019/2020 مقـابـل 14.2 مليار جنيه عـام 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5٪، ويرجع ذلـك الـى ارتفاع قيمة المخـزون التام آخر العام في بعض الصناعات مثل (صناعـة المنتجات الغذائية حيث بلغت نسبتهــا 29.6٪ وصناعـة الفلـزات القاعدية بنسبـة 30.4٪ من إجمالي قيمة المخزون من الإنتاج التام آخر العام).