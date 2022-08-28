8 سبتمبر المقبل.. آخر موعد لقبول أوراق المتقدمين للمدن الجامعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية في جامعة كفر الشيخ، عن فتح باب التقدم إلكترونياً للقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022 - 2023م، وذلك للطلاب القدامى والمستجدين من المنتسبين إلى الجامعة، ويستمر تقديم الطلبات حتى 8 سبتمبر المقبل.

ويُمكن للطلاب القدامى والمستجدين التقدم بطلب الإقامة بالمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية، وملء الاستمارة الخاصة بالإدارة من خلال الرابط التالي:

https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

المستندات والأوراق المطلوبة

وحددت الزهراء لإدارة المدن الجامعية بكفر الشيخ المستندات والأوراق المطلوبة، ليتم تنزيلها من على الموقع، وتقديمها لإدارة المدن الجامعية وهي:

«4» صور شخصية للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي للضامن مختومة بختم النسر.

استمارة تُستوفى بمعرفة الضامن

إقرار ولي الأمر

شهادة خلو من الأمراض

استمارة بحث اجتماعي

التعليمات الخاصة بالإقامة

استمارة يتم ملؤها بمعرفة الكلية

التعليمات الخاصة بإدارة التربية العسكرية للطلاب البنين فقط

صورة بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب والطالبات المستجدين.

يتم طباعة الأوراق والمستندات المطلوبة من الموقع والتوجه إلى مقر المدن الجامعية في المواعيد التي يتم تحديدها من قبل الإدارة العامة للمدن الجامعية لسداد المصروفات واستكمال إجراءات التسكين.