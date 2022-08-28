

وقال وزير المالية - خلال كلمته السبت أمام الندوة العلمية بعنوان "مبادرة الأمن الغذائي العربي" - "إن مياه الأمطار إذا تم استخدامها الاستخدام الأمثل ستسهم وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد السوداني".. داعياً العلماء لوضع حلول حول كيفية الاستفادة من مياه الأمطار عبر مشروعات حصاد المياه.



وأشار إبراهيم إلى توفر الإرادة السياسية ودعم الاستثمار في المجال الزراعي من أجل توفير الأمن الغذائي، مؤكدا سعي الدولة لدعم الشباب عن طريق التمويل الأصغر لتعزيز قيمة الإنتاج الزراعي.

وأضاف وزير المالية "أن مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي ستكون من ضمن أجندة جامعة الدول العربية في كافة منابرها"، مؤكداً تفعيلها في كل المحافل، وأن هناك اتجاها للتعاون مع البنك الدولي في إمكانية دعم الأمن الغذائي في البلاد.



وتابع قائلا "الثروة الحيوانية الموجودة في السودان تحتاج لبنية تحتية متكاملة من المجازر ووسائل النقل المبرد والتوزيع"، مبيناً أن تصدير الماشية السودانية وهي حية لا يخلق قيمة مضافة للمنتج السوداني، لافتا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لحلحلة مشاكل البنية التحتية للثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج والتصدير للمساهمة في دعم الاقتصاد.



وأكد الوزير السوداني سعي الحكومة للاستفادة القصوى من المنتجات السودانية لخلق القيمة المضافة للإسهام في دعم النقد الأجنبي.. داعياً للاستفادة من خيرات البحر الأحمر وخاصة المنتجات البحرية.