واشنطن بوست: قاضية أمريكية تميل إلى تعيين خبير خاص لمراجعة وثائق مارالاجو

كتبت ريم عبد الحميد

ألمحت قاضية فيدرالية أمريكية أمس السبت، إلى أنها تميل إلى الموافقة على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بتعيين خبير خاص لمراجعة صناديق من الوثائق السرية ومواد أخرى التي أخذتها السلطات الفيدرالية من مقر إقامته فى فلوريدا، مارالاجو، قبل ثلاثة أسابيع.

وفى حكم قصير ورد فى صفحتين، منحت القاضية أيلين كانون الحكومة الأمريكية حتى يوم الثلاثاء المقبل لتقديم مرافعتها فى هذا الشأن، وحددت موعدا لجلسة قضائية يوم الخميس فى ويست بالم يتش بولاية فلوريدا.

وقدم الفريق القانوني لترامب طلبا يوم الاثنين الماضى يطلب من المحكم تعيين خبير خارجى فى هذا الشأن، ووثق تفتيش الإف بى أي لمنزل ترامب فى مارالاجو بأنه مسيس، وعدوانى بشكل صادم. وزعم محاميو الرئيس السابق أن السلطات الفيدرالية صادرت سجلات دون أي حق قانونى.

وتقول صحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم من أن القاضية، التي عينها ترامب فى منصبها عام 2020، تميل على ما يبدو على تعين خبير خاص، إلا أن قالت إن قرارها لا ينبغي الأخذ به على أنه قرار أخير بشأن المدعى.

وصادرات السلطات الفيدرالية نحو 20 صندوقا من المواد من مارالاجو خلال عملية التفتيش، منها 11 مجموعة من الوثائق السرية والعديد منها مصنف على أنه سرى للغاية. وقالت أفريل هاينز، مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية نواب الكونجرس سوم الجمعة إن محللى الاستخبارات سيجرون تقييما للأمن القومى ومراجعة سرية تلك المواد.

ويريد محاميو ترامب أن يعيد أي معلومات تم أخذها من مارالاجو والتي تتجاوز نطاق مذكرة التفتيش، وأن يتم تنحية أي مادية يجب حمايتها من المراجعة الحكومية بسبب الميزة التنفيذية.