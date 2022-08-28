ننشر تفاصيل جديدة في مقتل طرفي مشاجرة بحدائق القبة

كشفت تحريات جديدة فى واقعة مشاجرة حدائق القبة، أن أثناء الصلح، قام شخص متهم فى أحكام قضائية، بطعن أثنان من الخصوم بسلاح أبيض، لقوا على مصرعهم بعد نقلهم إلى المستشفى على أثرها قام أهالى المجنى عليهم بطعن المتهم الذى لقى مصرعه.

وأضافت التحريات، أن المشاجرة نتج عنها مصرع 3 أشخاص المتهم الأول فى الحادث "حسن. ب"، والطرف الثانى شقيقين هما "سامى. ح" و"تامر. ح"، خلال جلسة صلح بين طرفين، فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة، فقام الأول بطعن 2 من الطرف الآخر، حتى لقيا مصرعهما، قبل أن يقوم 2 من الطرف الآخر بقتله.

وكان 3 أشخاص لقو مصرعهم فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء أثناء جلسة صلح بمنطقة حدائق القبة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط عدد من الضحايا أثناء جلسة صلح بمنطقة حدائق القبة، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه اثناء جلسة صلح بين طرفين نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.