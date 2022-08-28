مقتل شاب في مشاجرة بالفيوم بسبب خلافات الجيرة

الفيوم رباب الجالي

لقي شاب بالفيوم مصرعه إثر إصابته بنزيف حاد متأثراً بإصابته بعدة طعنات في مشاجرة نشبت بينه وبين جيرانه بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة الي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد سامح عزب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، في منطقة الحاكورة وسط مدينة الفيوم، وإصابة شاب .

وانتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة شاب يدعى مصطفى أ بإصابات خطيرة إثر تعرضه للطعن بأسلحة بيضاء في المشاجرة وتم نقل المصاب الي المستشفى وتوفي متأثراً بإصابته بنزيف حاد إثر الطعنات التي أصيب بها. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق