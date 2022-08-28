مدير "الرعاية الصحية" بالإسماعيلية يشدد على الصيانة الوقائية داخل المنشآت الطبية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى الدكتور أحمد البرعى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية جولة تفقدية بمنشآت الرعاية الأولية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، شدد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأداء المتميز وفقا لمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليا ، وتطبيق الصيانة الوقائية للحفاظ على ظروف تشغيل جيد، وتجنب الأعطال والخلل المفاجئ للحفاظ على استمرارية عمل المعدات والأجهزة حرصا على متطلبات السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين والممتلكات من أية أخطار، لافتا إلى ضرورة عمل الصيانة الوقائية بكل المنشآت الطبية بصفة دوريه، وحسب خطة زمنية للوقوف على حالة المعدات والأجهزة لدى كل منشأة، وذلك لتوفير المناخ المناسب والدعم اللوجستى للطواقم الطبية لتتمكن من أداء عملها على الوجه الأكمل.

وأكد "البرعى" على ضرورة الجاهزية من خلال الخطط الاستباقية لضمان استمرارية العمل، وتطوير آليات تضمن مواصلة تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة بوحدة طب الأسرة بالمنايف برفقة دكتورة منى منير مدير إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمه ، ومتابعة أداء الكوادر الطبية والمتابعة الحثيثه لكفاءة الأداء، واستمع خلال جولته إلى آراء المترددين لرصد مدى رضاهم عن الخدمات الطبيه المقدمة لهم موجها بتوفير كافة الرعاية الطبيه لهم ، وتيسير الحصول على الخدمة الطبية بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وأثناء الجولة التفقدية أطلع على الخطط التشغيليه ومستوى الأداء ، وأطمئن على مستوى الخدمات المقدمة، ووجه الشكر للعاملين مثمنا مجهوداتهم آملا منهم المزيد لخدمة المرضى.



الجولة التفقدية للبرعى على منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (3)

الدكتور أحمد البرعى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية



الجولة التفقدية للبرعى على منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (7)

جولة مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية



الجولة التفقدية للبرعى على منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (9)