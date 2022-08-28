مدير "الرعاية الصحية" بالإسماعيلية يشدد على الصيانة الوقائية داخل المنشآت الطبية

أجرى الدكتور أحمد البرعى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية جولة تفقدية بمنشآت الرعاية الأولية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، شدد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأداء المتميز وفقا لمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليا ، وتطبيق الصيانة الوقائية للحفاظ على ظروف تشغيل جيد، وتجنب الأعطال والخلل المفاجئ للحفاظ على استمرارية عمل المعدات والأجهزة حرصا على متطلبات السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين والممتلكات من أية أخطار، لافتا إلى ضرورة عمل الصيانة الوقائية بكل المنشآت الطبية بصفة دوريه، وحسب خطة زمنية للوقوف على حالة المعدات والأجهزة لدى كل منشأة، وذلك لتوفير المناخ المناسب والدعم اللوجستى للطواقم الطبية لتتمكن من أداء عملها على الوجه الأكمل.
الجولة التفقدية للبرعى على منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (3)
الجولة التفقدية للبرعى على منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (7)
الجولة التفقدية للبرعى على منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (9)
الجولة التفقدية للبرعى على منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية (10)
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