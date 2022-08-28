محافظ الإسماعيلية يستقبل أعضاء القافلة الدعوية التابعة للأزهر الشريف

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، الشيخ محمد عبدالهادى بدوى مدير عام منطقة الوعظ، وأعضاء القافلة الدعوية التابعة للأزهر الشريف، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

والتى تستقبلها محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من السبت 27 أغسطس، وحتى السبت الموافق3 سبتمبر 2022.

فى إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والأمين العام لِمَجْمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد النظير؛ وذلك لنشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الإسلام، وبيان وسطيته، ودعم جهود الدولة المبذولة فى محاربة الإرهاب، والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة، وجهودها فى التنمية فى مختلف المجالات، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان، ومحاربته للشائعات الكاذبة.

وتتناول القافلة الحديث عن القرآن، والمسارعة إلى الخيرات، وذلك من خلال عقد الندوات والمحاضرات بجميع مراكز ومدن المحافظة السبعة والقرى، فى المساجد، والمدارس، ومراكز الشباب، ودور الرعاية الاجتماعية، ودواوين الوحدات المحلية، والمديريات الخدمية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع نقل الشيخ محمد عبدالهادى بدوى مدير عام منطقة الوعظ، تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد النظير الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لمحافظ الإسماعيلية، ولمواطنى الإسماعيلية.

كما أعرب أعضاء القافلة عن سعادتهم بالتواجد فى الإسماعيلية، وحفاوة الاستقبال، وما شاهدوه بالإسماعيلية من تسهيلات خلال القيام بأعمالهم، مشيدين بمواطنى الإسماعيلية ومظهرها الحضارى من خلال تعاملهم خاصة فى المساجد وتنظيم مسابقات تشجيعية للأطفال.

ومن جانبه، رحب محافظ الإسماعيلية بأعضاء القافلة على أرض الإسماعيلية، بوصفهم داعمين لمشايخ الإسماعيلية الأجِلَّاء فى نشر وسطية وسماحة الإسلام، معربًا عن سعادته بأن معظم أعضاء القافلة الدعوية من الشباب، مؤكدًا بأن ذلك يساعد على سهولة وصولهم خاصة لفئة الشباب فى المجتمع الإسماعيلى.

وأكد "بشارة" أن الأزهر الشريف هو منارة الإسلام فى العالم، بما يقدمه من نشر سماحة الإسلام ووسطيته فى جميع أنحاء العالم، من خلال جامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية.

موجها رسالة شكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد النظير أمين عام مجمع البحوث الإسلامية؛ متمنيًا للأزهر الشريف الازدهار والاستمرار فى نشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الإسلام، وبيان وسطيته، ودعم جهود الدولة المبذولة فى محاربة الإرهاب، والتصدِّى للأفكار المتطرفة الهدّامة.