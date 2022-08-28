مباحث الجيزة تستمع لأقوال المصابين وسائق الأتوبيس في حادث الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث اصطدام أتوبيس تابع لإحدى الشركات، بسيارة ملاكي، وعدد من المواطنين حال توقفهم بجانب الطريق، بمنطقة المنصورية في الهرم، وذكروا أنهم فوجئوا بانحراف الأتوبيس عن مساره واصطدامه بهم، خلال توقفهم بجانب الطريق.

كما تم الاستماع لأقوال سائق الأتوبيس، الذي أكد أنه خلال قيادته الأتوبيس، عجز عن السيطرة على عجلة القيادة، واختلت من يده، ما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكي، وعدد من الأشخاص.

وحدد رجال المباحث هوية الشخص المتوفي في الحادث، وتبين أنه مالك محل تجاري بمكان الحادث، تصادف وقوفه أمام المحل، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وعاين رجال المباحث الأتوبيس والسيارة الملاكي لتحديد حجم الأضرار والتلفيات، وإعداد تقرير تمهيدا لضمه للتحقيقات.

وكان لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، في حادث تصادم بين أتوبيس تابع لإحدى الشركات، وسيارة ملاكي بالقرب من الطريق الدائري في الهرم، واصطدامه بعدد من الأشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام أتوبيس بسيارة في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن أتوبيس تابع لإحدى الشركات اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكي، واصطدم ببعض المارة، وأسفر الحادث عن مصرع مالك محل وأصيب 12 آخرون.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على سائق الأتوبيس المصاب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.