ليلة القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمخدر الأبيض في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط متهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته عددا من تذاكر الهيروين، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عدة مناطق بالجيزة لترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من تذاكر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى.