لجنة الدراسات التربوية بالأعلى للجامعات تبحث تعديل لوائح بعض كليات التربية

كتب ـ محمد صبحى- رشا مراد

استضافت كلية التربية جامعة حلوان اجتماع لجنة قطاع الدراسات التربوي ة بالمجلس الأعلى للجامعات تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي "القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان"، الدكتور حسام حمدي "عميد الكلية"، برئاسة الدكتورة أمل سويدان "رئيس اللجنة، والعميد السابق لكلية الدراسات العليا للتربية - جامعة القاهرة" ، وحضور الدكتور نادي كمال عزيز "أمين اللجنة، ونائب رئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق"، ورؤساء ونواب رؤساء الجامعات السابقين وعمداء كليات التربية بالجامعات المصرية وخبراء التربية بلجنة القطاع، وذلك للمرة الأولى على أرض جامعة حلوان.

وافتتح الاجتماع بكلمة شكر من رئيسة اللجنة لإدارة الكلية والجامعة، وأثنت على حسن التنظيم والاستقبال، وأعربت عن سعادتها بانعقاد الاجتماع بين جنبات جامعة حلوان، وبعد ذلك تم عرض فيديو تعريفى عن جامعة حلوان وكلية التربية.

كما نقل عميد الكلية تحية وترحيب الدكتور حسام رفاعي "القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان" للحضور أعضاء لجنة قطاع الدراسات التربوية، كذلك توجه الأستاذ الدكتور حسام حمدي "عميد الكلية" بخالص الشكر والتحية والتقدير إلى رئيسة اللجنة وأمين اللجنة وأعضاء اللجنة الموقرة على تشريفهم، مؤكدا اعتزازه وأسرة كلية التربية وجامعة حلوان ككل بتشريفهم للجامعة وانعقاد اجتماع لجنة قطاع الدراسات التربوية بجامعة حلوان لما تضمه اللجنة من قامات كبيرة من العلماء والأساتذة الأجلاء، وما لها من أهمية ودور كبير وفعال في الارتقاء بالقطاع التربوي بجمهورية مصر العربية.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بالجانب العلمي والتعليمي والتنظيمي بالقطاع التربوي ومختلف كليات التربية بالجامعات المصرية، ومن بين هذه الموضوعات إعداد وتعديل لوائح بعض كليات التربية بمرحلتي البكالوريس والدراسات العليا، وكيفية تعزيز دور التدريب الميداني بكليات التربية وتعظيم الاستفادة منه، ومناقشة الإعداد لتنظيم المؤتمر العلمي لقطاع الدراسات التربوية المزمع عقده في الأسبوع الأول من ديسمبر 2022، والذي يستهدف مناقشة "التعليم والشراكة المجتمعية ومؤسسات إعداد المعلم وتأهيله في الجمهورية الجديدة".

وعلى هامش الاجتماع قام الدكتور حسام حمدي "عميد الكلية" بإهداء درع الكلية لكل من الدكتورة أمل سويدان "رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية"، الدكتور نادي عزيز "أمين لجنة قطاع الدراسات التربوية"، تقديراً لدور لجنة قطاع الدراسات التربوية، واحتفاءً بانعقاد اجتماع اللجنة لأول مرة في رحاب جامعة حلوان، وتقديراً لمجهوداتهما المتميزة في القيام بمهام رئاسة وأمانة اللجنة وسعيهما الدائم للارتقاء بالقطاع التربوي.