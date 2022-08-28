اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 أغسطس 2022 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تدين اقتحام المستوطنين للأقصى عبر باب "الأسباط"

الأحد، 28 أغسطس 2022 04:15 م
فلسطين تدين اقتحام المستوطنين للأقصى عبر باب "الأسباط" وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، اعتداءات دولة الاحتلال وقواتها ومستوطنيها المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك واستباحتها لباحاته، والتي كان آخرها السماح لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد عبر باب "الأسباط " في سابقة لم تحدث منذ عام 1967. 


واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي- السابقة عدوانًا متجددًا على المسجد وصلاحيات الأوقاف الإسلامية، وانتهاكا صارخا للوضع القائم في الأقصى على طريق تكريس تقسيمه الزماني وصولا لتقسيمه مكانيا.


وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عدوانها واستهدافها للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.


وأكدت أن صمت المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة على الاقتحامات يشجع دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية وما تسمى منظمات "جبل الهيكل" على التمادي في تكريس الاقتحامات كأمر واقع مفروض على المسجد، بما يترافق معها من قيام المقتحمين لأداء صلوات تلمودية تهويديه في باحاته.


فلسطين

وزارة الخارجية الفلسطينية

المسجد الأقصى

باب الأسباط

الأوضاع فى فلسطين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة