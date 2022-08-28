عودة فتح باب التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، لمحافظة كفر الشيخ ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، عن عودة فتح باب التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، اعتبارًا من غد الإثنين الموافق 29 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوحدة، أن الطلبات يتم تقديمها بمقر شركة الغاز بحي المعمل خلف مدرسة الزراعة بالمدينة، من خلال مندوب الشركة، ابتداءً من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت.

وتضمنت الأوراق المطلوبة عقد الملكية أو عقد الإيجار بالإضافة إلى ضرورة تقديم الأصل للاطلاع، وصورتين بطاقة الرقم القومى سارية، وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو تليفون، ورقم الغاز الخاص بالمنزل.

ومن جانبها أكدت شركة الغاز، أن التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للمواطنين يكون من خلال مقر التعاقد المذكور بالمدينة، مشيرة إلي أنه لا يوجد تحصيل أي مبالغ من المنازل، محذرة من دفع أي مصاريف للتعاقد خاصة بأعمال الغاز الطبيعي التابعة للشركة لأي أشخاص منتحلي الصفة.