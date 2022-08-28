علوم المنوفية تفوز بجائزة أفضل رسالة دكتوراه وماجستير فى الرياضيات والإحصاء

حصل الدكتور أحمد رفاعى عبد المهيمن على يوسف، المدرس بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم جامعة المنوفية، على جائزة الدكتور بهاء الدين حلمى لأحسن رسالة دكتوراه "تخصص رياضيات تطبيقية"، لعام 2022، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية واشراف الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم، كما فازت بها الدكتورة لبنى هشام لاحسن رسالة ماجستير فى تخصص الاحصاء تقدمها جمعية الرياضيات المصرية.

وجدير بالذكر أن رسالة الدكتوراه الفائزة تناقش بحثا هاما فى مجال الرياضيات حيث تهدف الرسالة إلى دراسة المجالات الكهرومغناطيسية وتطبيقاتها على الحركة الموجية. تم تحليل سلوك الموجة فى الأوساط المختلفة منها البلازما والموائع داخل الأدلة الموجية waveguides وأخذ مصدر للموجة الكهرومغناطيسية سواء كان Dipole أو Antenna. تم تعميم بعض النتائج فى الفراغ الكسرى fractional space ومقارنتها بالفراغ الصحيح integer space.

وتعد تلك الجائزة تنافسية بين كل الجامعات المصرية وتقدم الجائزة من جمعية الرياضيات المصرية برئاسة العالم الجليل الدكتور عبد الشافى فهمى عبادة.