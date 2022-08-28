ضبط كميات من العصير منتهى الصلاحية و8 أطنان ملح خشن مجهول المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، ضبط مصانع مواد غذائية بحيازتها مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومصنع أعلاف لحيازته خامات مجهولة المصدر، وتجميع 2000 لتر سولار مدعم بأحد المصانع.

وشنت المديرية حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية و مصانع الأعلاف، لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى.

وقامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب، بالاشتراك مع مباحث التموين، بشن حملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مصنع مواد غذائية لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 12 برميلا بداخلة عبوات عصير منتهية الصلاحية داخل كل برميل 100 عبوة عصير سعه الواحدة واحد لتر بإجمالي كمية قدرها 1200 لتر.

وكذلك 12 برميل عصير تفاح طبيعي وزن البرميل 200 كجم منتهية الصلاحية بإجمالي كمية قدرها 2400 كجم,700 عبوة عصير مختلفة الانواع سعة العبوة واحد لتر باجمالي كمية قدرها 700 لتر منتهية الصلاحية كما تم ضبط أحد المصانع لحيازته وتجميع 2000 لتر سولار مدعم بدون تصريح من الجهات المختصة .

من جهه أخرى تم ضبط مصنع اعلاف لحيازته واستخدام مواد تستخدم في صناعة إضافات الاعلاف مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية الحيازة وغير مدون عليها أي بيانات وتم ضبط والتحفظ على 6000 لتر زيت صويا منزوع الصمغ غير مدون عليه أي بيانات ومجهولة المصدر,8000 كجم ملح خشن مجهولة المصدر و عدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها,2000 لتر مواد كيمياوية داخل تانك مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.