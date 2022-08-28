صحيفة بلجيكية: الأسرة قد تدفع 8 آلاف يورو سنويًا للطاقة

كتبت: هناء أبو العز

نشرت صحيفة "ليكو" البلجيكية، تقريرًا حول ارتفاع محتمل فى أسعار فواتير الطاقة السنوية بالنسبة للأسر البلجيكية، قد تصل إلى 8 الاف يورو سنويًا أى ما يعادل 600 يورو شهريًا.

واعتمدت التقديرات على الأسعار الحالية للكهرباء والغاز، حيث وصل سعر الميجاوات في الساعة للكهرباء حالياً في بلجيكا 295 يورو والغاز 562 يورو، وإذا استمرت الأسعار كما هي حالياً، ستتأثر الأسر البلجيكية بشكل كبير بها.

وبحسب حسابات الصحيفة إن معدل فاتورة الأسرة السنوية للغاز والكهرباء قد يصل إلى 7920 يورو (5320 يورو للغاز و2580 يورو للكهرباء) بناء على سعر الطاقة في الأسواق ليوم 24 آب-أغسطس 2022.

ويحذر داميان إرنست، الأستاذ في جامعة لياج لـ"ليكو" من أن قيمة الفاتورة الشهرية للطاقة ستعادل ما إذا استمرت الأحوال بهذا الشكل قيمة الإيجار تقريباً، وتضيف أن البلاد "واقعة في وضع خطير للغاية والأسر مقبلة على مأساة مالية".

ومنذ العام 2020 تضاعف سعر الغاز 20 مرة في بلجيكا، حيث يبلغ الآن 295 يورو للميجاوات في الساعة، لقاء 18 يورو في 2020، أما سعر الكهرباء فتضاعف عشر مرات.

وتمر أسواق الطاقة في أوروبا بأزمة شديدة الاضطراب حالياً، ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى الحرب في أوكرانيا وصعوبة إيجاد بدلاء قادرين على سدّ الإمدادات الروسية التي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.

ولكن بعض الخبراء أيضاً يقولون إن عوامل أخرى بينها التغير المناخي والتصحر أدت إلى ارتفاع الأسعار، حيث أثرت تلك العوامل على الإنتاج في بلدان مثل النرويج، أحد أبرز موردي الغاز لبلجيكا، وعلى إنتاج الكهرباء في فرنسا، أحد أبرز موردي الكهرباء لبروكسل.