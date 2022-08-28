روسيا: تكبيد أوكرانيا خسائر بشرية بأكثر من 600 جندى وتدمير 3 راجمات جراد خلال 24 ساعة

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، إن القوات الروسية نجحت في تدمير 3 راجمات جراد، وأكثر من 10 مدرعات ومركبات نتيجة ضربات بأسلحة عالية الدقة في مقاطعة خاركوف.

وأضاف أن القوات الروسية استهدفت 7 مراكز قيادة قرب مدينة خاركوف، 142 موقع تمركز تابعة لقوات كييف ومعداتها، وتدمير 6 مستودعات للمدفعية والذخيرة في دونيتسك ومقاطعة ميكولايف وخيرسون، بالإضافة إلى مستودع كبير لراجمات هايمرز ومدافع هاوتزر الأمريكية بمقاطعة نيبروبيتروتسك.

وأشار إلى أنه تم إسقاط طائرة حربية أوكرانية بدونيتسك و7 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى اعتراض صاروخ "توشكى يو" التكتيكي و18 صاروخ "هيمارس".