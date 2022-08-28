رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعاً طارئاً مع لجنة وضع إستراتيجية التغيرات المناخية

عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً طارئاً مع أعضاء لجنة إستراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية للمشاركة بمعرض التعليم العالى للتغييرات المناخية، ومناقشة ما تم إنجازه فى محاور خطة إستراتيجية المحافظة للتغييرات المناخية لعام ٢٠٥٠م، وذلك بحضور نخبة من أعضاء اللجنة من داخل وخارج الجامعة، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعى القديم.

وأكد عبد الخالق أنه خلال الاجتماع تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لإستراتيجية مواجهة التغيير المناخى بالمحافظة، وإعداد المخرجات النهائية التى ترقى لمستوى الشراكة والتنافسية للمشاركة بمعرض التغييرات المناخية، مضيفاً أن هذا يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بقضية التغير المناخى، استناداً إلى الدور الحيوى الذى تقوم به مصر، وتوليها رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تسعى إليها القيادة السياسية.

وأوضح الدكتور محمد توفيق منسق اللجنة، أنه خلال الاجتماع تم وضع عدد من المخرجات النهائية لإستراتيجية التغيرات المناخية بالمحافظة ومنها عرض ما تم إنجازه فى كل محور من محاور الخطة الإستراتيجية لمواجهة التغييرات المناخية بالمحافظة، والتى تشمل المشروعات والمبادرات التنموية الخضراء بالمحافظة والجامعة، المشروعات والأفكار البحثية المناخية التطبيقية، وأيضاً الوحدات والمراكز والمجالس المرتبطة بالتغيرات المناخية، البرامج التعليمية المعنية بالتغيرات المناخية، الفعاليات حول التغيرات المناخية، المسابقات المناخية والبيئية، بالإضافة إلى عرض المقترحات الإجرائية التى تعظم من الحد من التغيرات المناخية بالمحافظة.