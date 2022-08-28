رئيس البورصة الجديد يلتقى العاملين فى أول يوم توليه المنصب

كتب هانى الحوتى

التقى رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة الجديد، صباح اليوم الأحد، مع العاملين بالبورصة بمقر البورصة بالقرية الذكية، في أول يوم عمل بعد تسلمه مهام عمله، وأشاد بجهود العاملين خلال الفترة الماضية، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لاستكمال تطوير سوق المال.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وينشر اليوم السابع السيرة الذاتية لرئيس البورصة الجديد.

يملك رامي الدكاني، أكثر من 14 سنة خبرة في مجال الاستثمار، تمويل الشركات والتخطيط الاستراتيجي، مصحوبة بخلفية أكاديمية وتدريب قوية من مؤسساسات أجنبية ومحلية، خلال حياته العملية اكتسب خبرة التعامل مع مستثمرين ماليين واستراتيجبين، بالإضافة للمؤسسات الدولية خلال فترة رئاسته للأمانة العامة لاتحاد أسواق المال العربية التي بدأت في 2019، تعامل مع تحديات داخلية وخارجية، أهمها إعادة هيكلة شاملة للاتحاد، زيادة إيرادات الاتحاد من 190 ألف دولار أمريكي في 2019 إلى قرابة 600 ألف دولار حتى تاريخه، إعادة البورصات الرئيسية في المنطقة لمظلة الاتحاد، بالإضافة إلى التعامل السريع مع الأزمة السياسية والمالية في لبنان (مقر الاتحاد) ونقل أموال الاتحاد يشكل سريع الحسابات بنكية في جمهورية مصر العربية، والذي تضمن استمرارية الاتحاد لخدمة المنطقة العربية.

وحصل رامي الدكاني على تكريم أفضل 40 شخصية أقل من 40 عاما من مركز سياسة الشرق الأوسط بواشنطن، كذلك عضو المجلس التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وسبق أن حصل "الدكاني"، على ماجستير العلوم المالية (تركيز على الاستحواذات والاندماجات) – جامعة ويلز، المملكة المتحدة، عام 2013، وكان موضوع الرسالة "توليد القيمة المضافة في عمليات الاستحواذات التي تقوم بها صناديق الاستثمار"، تم التركيز على تمويل الشركات، الأسواق المالية العالمية، القيم الاستحوانات والاندماجات، استراتجيات الاستحواذات المختلفة مع التركيز على تمويل الاستحواذات عن طريق القروض.

وسبق أن تحصل على رامي الدكاني، على دبلوم الاستثمار - الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولجيا - مصر، عام 2012، تم التركيز على المشتقات المالية، المحاسبة والتحليل المالي أدوات الاستثمار، كما حصل على دبلوم دراسات الجدوى وتسليم المشروعات - جامعة القاهرة، علم 2005، وهو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد - جامعة القاهرة، عام 2003.