حاسبات ومعلومات الأقصر تمثل مصر فى المسابقة العربية الأفريقية للبرمجة لشباب الجامعات

الأقصر – أحمد مرعى

فاز فريق من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر، بفرصة تمثيل مصر في المسابقة العربية الأفريقية للبرمجة، في ختام تصفيات البطولة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات ECPC، والتي أقيمت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية في الفترة من 15 حتى 27 أغسطس الجاري، بمشاركة 750 فريقاً من شباب الجامعات بمصر، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور محمد رمضان سعدي المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة.

وصعد فريق‏Treeee_IdIoTs والمكون من الطلاب؛ يوسف جمال علي، بهاء زينهم محمد، أروى أشرف علي، بفرصة تمثيل مصر، في نهائيات البطولة عقب صعوده من أصل أربع فرق من كلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر، ضمن 250 فريقا تنافسوا في المسابقة لاختيار 45 فريقا يمثلون مصر في البطولة العربية الإفريقية المؤهلة لبطولة العالم لشباب الجامعات في البرمجة.

ومن جانبه هنأ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين، موضحا قدرة طلاب الجامعة على المنافسة في المسابقات المحلية والعالمية بمختلف المجالات وتحقيق الفوز بمراكز متقدمة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيع الفرق الطلابية المشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات.

وتعد مسابقة الـECPC هي المرحلة الثانية حيث يتأهل أفضل الفرق لتمثيل مصر في المسابقة العربیة للبرمجة Arab - ACPCContest Programming Collegiate والتي يتأهل بدورها الفرق الأوائل للمشاركة في المسابقة العالمیة الأخیرة مسابقة البرمجة الجامعية الدولية ICPC .International Collegiate Programming Contest والتي تعد أحد أشهر وأقوى مسابقات البرمجة حيث يشارك فيها فرق من أشهر الجامعات العالمية وتضيف المشاركة في هذه المسابقة مهارات وخبرات ضرورية تقوي من قدرات الطلاب وتؤهلهم للحصول على فرص عمل في أشهر الشركات العالمیة.