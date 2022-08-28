جهود مكثفة لضبط متهم بإصابة شاب بطلق نارى فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم للقبض على عاطل وراء إطلاق النيران على شاب وإصابته بمنطقة البساتين، بعدما تدخل لإنهاء مشاجرة بين أشخاص بسبب خلافات بينهم على مواد مخدرة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من المستشفى العام، مفادها استقبال شاب، مصاب بطلق ناري، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين مسجل خطر وآخر بسبب خلافات علي المخدرات، وتصادف مرور الضحية، فحاول فض المشاجرة، فقام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري وأطلق النار علي الضحية، ولاذ بالفرار ، ويكثف رجال مباحث قسم شرطة البساتين من جهودها لضبط المتهم الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.